Hace unos días, se dio a conocer que la dupla conformada por Karina Rivera y Ricardo Bonilla, quien caracteriza a Timoteo, regresaron a los escenarios para presentar un show denominado “Niños otra vez”. Los personajes infantiles celebraron su 27 aniversario con un show en Lima y Arequipa.

Karina Rivera estuvo presente en el programa de YouTube Por mi madre, donde volvió a recordar cómo fue su salida del programa infantil que marcó a miles de peruanos en los noventas.

“Quedé embarazada (...) yo estaba con amenaza de aborto y estuve con una semana de descanso y busqué a alguien que me pueda ayudar con el programa y estaban las hermanas Copello (...) yo escojo a Anna Carina porque la conocía, iba al programa”, contó Rivera.

Luego continuó con: “lo que quizás dañó todo, es lo que se le ocurrió a la productora y fue que no quiso que nos juntemos (ella y María Pía) hubiera sido bonito que yo le de la posta en el programa”.

Karina Rivera contó que, luego de su participación en la Teletón de 1999, ella regresaría al programa después de dar a luz, pero esto no ocurrió así.

“El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía (...) no me acuerdo si di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, expresó.

Cabe mencionar que Karina Rivera descartó tener alguna enemistad con María Pía. Además, la conductora infantil reveló que en algunas ocasiones ella ya se cruzó con las hermanas Copello.