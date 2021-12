Dalia Durán estuvo en el set de Magaly Medina para hablar del proceso legal que lleva en contra de John Kelvin, tras haberlo acusado por agresión física y sexual. La aún esposa del cumbiambero fue duramente cuestionada luego de que se conociera que cambió sus acusaciones.

MIRA AQUÍ: Lo más sonado en espectáculos de Perú del 2021

Precisamente, Magaly Medina, quien fue una de las personas que le brindó su apoyo al hacer la denuncia, se mostró indignada por el cambio que hizo Dalia Durán y decidió recordarle el fuerte episodio de violencia que vivió hace unos meses.

“Los psicólogos dirían que tú vives y sientes el amor con sufrimiento, lo has vivido así y es la única forma de amor que has tenido. Tú necesitas a tu agresor porque necesitas sentirte ser víctima (...) Es el juego de roles que has interpretado con tu esposo siempre”, comentó la popular ‘Urraca’.

“De eso es de lo que tienes que salir, de ese tipo de dependencia, de ese tipo de lealtad malinterpretada que vives”, agregó la conductora de televisión.

Tras ver fuertes imágenes del episodio de agresión física del que fue víctima en julio pasado por parte de John Kelvin, Dalia Durán no pudo evitar derramar algunas lágrimas en pleno programa en vivo.

Asimismo, Dalia confesó que desde hace unos meses recibió la visita de la madre de John Kelvin y de otros familiares, los cuales habrían intercedido para que ella realice los cambios en su denuncia y el cantante consiga la libertad.

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán dio su testimonio ante la Policía tras denunciar al cantante John Kelvin

La esposa del cantante John Kelvin narró qué sucedió la madrugada del 5 de julio último. (Fuente: América TV)