Tras haberse retractado de las acusaciones que hizo en contra de John Kelvin con el fin de que salga de prisión, Dalia Durán se presentó en el set de Magaly Medina para confesar el motivo por el que cambió sus declaraciones ante la justicia.

La aún esposa del cumbiambero sostuvo que entiende la indignación o el malestar de muchas personas que se han sentido afectadas por su repentino cambio.

“Yo reconozco que sí he tenido un bajón, reconozco en verdad que ha sido un tema de desesperación por el que estoy pasando o he estado pasando en ese momento que muy pocas personas lo van a entender”, comentó en un inicio Dalia Durán.

“Yo no estoy defendiendo algo que es indefendible, que todo mundo vio. Simplemente yo entré en un tema de desesperación porque no sé cómo explicarle a cuatro niños pequeños que todos los días me claman por su padre, que me preguntan por su papá, que lloran por su papá”, intentó justificar Durán.

“Entonces para mí como mamá me toca, porque lo vivo día a día y es doloroso ¿me entiendes? Entonces en esa desesperación y ese desapego, llamémoslo profesionalmente, porque yo sí he estado llevando terapia, claro que lo he hecho”, agregó Dalia Durán.

Sin embargo, Magaly Medina le cuestionó por qué no ha pedido ayuda psicológica para poder darles respuestas a sus hijos y continuó increpándola por haberse retractado de sus acusaciones.

“Yo no soy una malagradecida, Magaly, yo solamente quiero que todo el mundo entienda que yo he estado en un momento de desesperación y tomé la decisión de ir sola a la cámara Gesell porque ya quería parar”, sostuvo Durán.

