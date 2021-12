Tras renunciar a seguir siendo la defensa de Dalia Durán por pedir que John Kelvin salga de prisión, el abogado Daniel Leiva se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para contar detalles de su decisión respecto al caso del cumbiambero.

“El sentimiento, la indignación, no es solo de mi persona, sino de todas las personas que ayudaron. Yo estuve desde el principio ayudándola, como una representación al símbolo de las personas que han sido violentadas. En redes también muchas personas se sienten involucradas con estas declaraciones de Dalia”, comentó en un inicio el letrado.

Por su parte, Gigi Mitre no pudo ocultar su molestia contra las declaraciones que hizo Dalia Durán, en las que pide que John Kelvin ya sea liberado de prisión.

“¿Entonces todos estos meses para ella él ha estado preso injustamente? ¿cómo el abogado te hace mentir si la vimos toda reventada? Esto me parece una tomadura de pelo. Tú viniste acá a victimizarte, decir que no tenías familia, y ahora resulta que todo fue una mentira. Entonces, si todo fue una mentira, tú eres quien debería estar presa, pero no es así porque hemos sido testigos de tu cara reventada y lo que dijo el médico legista”, sostuvo indignada la conductora de televisión.

Dalia Durán se echó para atrás en su fuerte denuncia contra John Kelvin y aseguró, ante las autoridades, que no la violentó sexualmente. Sin embargo, el médico legista dictaminó una situación diferente.

Por otro lado, pese a que Dalia Durán decidió retractarse de sus acusaciones y ahora señala que no fue violentada sexualmente, su exabogado Daniel Leiva aseguró que sí hubo agresión sexual y así lo demuestran las pruebas.

“Sí hubo agresión sexual, la prueba está en el examen del médico legista que dice que ella sí presentaba lesiones extragenitales y paragenitales, y aparte, la magistrada toma en consideración este tipo de lesiones como un grave indicio para sustentar su pedido de prisión preventiva”, explicó el abogado.

