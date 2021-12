El abogado Daniel Leiva, quien defendía a Dalia Durán, dio a conocer que renunció a seguir siendo su representante en el proceso que sigue contra John Kelvin, debido a las últimas declaraciones que tuvo la cubana en las que pidió que el cantante salga de prisión.

Según el profesional del Derecho, la extranjera presenta el ‘síndrome de Estocolmo’, por lo que tiende a defender a su agresor. Esta información la brindó a la jueza en la última audiencia en la que representó a Dalia.

“En setiembre Dalia tenía que pasar cámara Gesell y me dijo que no iba a ir porque no tenía quien cuidara a sus hijos. En noviembre, cuando John Kelvin y su abogado piden la variación de detención, me notifican y yo participo en la audiencia, pero minutos antes ella me dice ‘no asistas a la audiencia, ya fue suficiente y debe salir’”, mencionó según reportó Diario Ojo.

“Durante la audiencia renuncié, pero le dije a la jueza que Dalia no se encuentra bien psicológicamente, que tratará de ayudar (a John) porque no ha recibido tratamiento, tiene el síndrome de Estocolmo, pues le da pena la persona que está presa. Ella aún tiene comunicación con la familia de John Kelvin y creo que, si esta persona hizo lo que hizo, tiene que ser condenada”, agregó.

Cabe mencionar que Dalia consideró que el tiempo que estuvo internado John Kelvin “fue suficiente” y añadió que “todos cometemos errores”.