En la más reciente edición de su programa, Magaly Medina aprovechó para criticar a Dalia Durán por defender a John Kelvin, su expareja, y pedir libertad para él, luego de que presuntamente fuera violentada.

“Él, que fue a la cárcel porque la abolló, porque la golpeó, porque no se pudo contener y la agarró a golpes, entonces yo no sé de qué estamos hablando cuando hay mujeres como Dalia Durán a las que no logro entender”, menciono la conductora.

“Al parecer no ha llevado la suficiente terapia, aunque ella decía que tenía un psicólogo, no ha llevado suficiente terapia porque no ha logrado, creo yo, todavía quererse como una persona se debe de querer a sí misma”, añadió.

La “Urraca” pidió a la madre de familia que se ponga en los zapatos de las mujeres que luchan por que sus exparejas sean sancionadas luego de haber sido maltratadas.

“¿Cómo podemos entender la lucha de tantas mujeres del sistema, cómo podemos hacer que el sistema funcione si las mujeres víctimas son las primeras en retractarse de aquello que hacen?”, dijo.

“¿Cómo puedes decir que no han encontrado pruebas? Tú, tú, que todo el Perú vio tu cara destrozada, moreteada, cómo puedes decir eso. Que no hayan más pruebas es porque tú no se las quieres proporcionar a la justicia”, agregó Magaly visiblemente indignada.