Dalia Durán tuvo declaraciones sorpresivas en relación a la situación de su expareja John Kelvin, quien purga prisión preventiva tras presuntamente haberla agredido física y psicológicamente. Para ella, el cantante debe salir de prisión para pasar Navidad con sus hijos.

“Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, mencionó en entrevista para El Popular.

“No soy quien para perdonarlo, solo quiero ver a mis hijos felices y que puedan disfrutar de su padre como todo niño, por qué tanto daño, ya fue suficiente, todos estamos sufriendo muchísimo”, agregó.

Dalia considera que el tiempo que John Kelvin ha estado en prisión ha sido “suficiente” y se mostró un poco incómoda con la actuación del sistema de justicia porque “no hay más nada que investigar”.

“El jamás fue un mal padre, hay mucho amor y eso me parte el alma como madre. Faltó como mi esposo, no me respetó, está bien, pero ya fue suficiente, creo que si no hay más nada que investigar y he sido clara, entonces por qué siguen teniéndolo preso cuando no es ningún delincuente”, precisó al referido medio.

“Ya tuvo lo que merecía, me parece suficiente. Se han empeñado en dejarlo ahí, lo peor es que no desean escucharme como agraviada”, remarcó.