Le brinda consejos. La cantante cubana Dalia Durán recomendó a la actriz Andrea Luna, quien hace unos días denunció públicamente a Pietro Sibille por maltrato físico y psicológico, denuncia a su agresor si cuenta con suficientes pruebas.

“Aquí las leyes no son drásticas y si no llevas las pruebas suficientes, no te hacen caso. Toda denuncia tiene que estar bien sustentada para poder tener justicia y que se frene la violencia”, manifestó la artista, quien también fue víctima de maltrato por parte de su expareja John Kelvin, en diálogo con diario Trome.

Cabe precisar que Luna aseguró, a través de un post en su cuenta de Instagram, que fue “chantajeada para seguir en una relación que no tenía pies ni cabeza, donde este señor (Pietro Sibille) decía que (…) se suicidaría” si ella finalizaba con el vínculo entre ambos.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente (…) tengo videos, tengo mensajes, tengo audios, que yo no los he sacado porque he tratado de protegerlo. Y familia y amigos y conocidos que han sido testigos del constante maltrato al que he sido expuesta”, escribió.

Por otro lado, en relación a Pietro Sibille, Durán afirmó que “las terapias psicológicas ayudan muchísimo siempre que la persona acepte que está mal, que sea consciente de los problemas que tiene y que provoca a otras personas”.

“Vivimos hoy en un país donde todos están a la defensiva y creo que hay más personas agresivas, la pandemia ha influido muchísimo”, agregó.