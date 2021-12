Dalia Durán se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” tras convertirse en blanco de duras críticas por cambiar su versión y defender a su agresor, el cantante John Kelvin.

La cubana indicó que “tuvo un bajón”, pero negó tener una dependencia emocional de su agresor y que solo desea que sus hijos compartan con su padre.

“Entiendo la indignación de muchas personas que se han sentido afectadas, por eso estoy dando la cara, reconozco que he tenido un bajón, ha sido un tema de desesperación, muy pocas personas lo van a entender, pero me pongo en la posición de todas las mujeres afectadas”, indicó.

“Yo entré en desesperación porque no sé cómo hablar con mis hijos sobre su papá... a mí como mamá me toca... sí he estado llevando terapia”, agregó la rubia.

Finalmente, Dalia Durán dijo estar agradecida con las personas que le brindaron apoyo tras denunciar a John Kelvin por agresión física y sexual.

“Yo estoy agradecida contigo (por Magaly Medina) y con Andrés (Hurtado). He aprendido mucho de él, me ha cuidado al igual que sus hijas y tú también. Por eso estoy acá para mirarte a los ojos y decirte que no soy una malagradecida”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO