Hace unos días, Dalia Durán fue desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana mostró en el programa de Magaly su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

En declaraciones para El Popular, Andrés Hurtado dejó entrever que no apoyaría más a la expareja de John Kelvin, pues ya se le dio lo que correspondía.

“Le deseo lo mejor a Dalia, nosotros hemos cumplido con todo el apoyo que le hemos brindado y le deseo lo mejor”, expresó.

Mero Loco a Dalia Durán: “quiero darle trabajo de cajera en mi cebichería”

Eddie Hidalgo, más conocido como ‘Mero loco’, expresó a través de una entrevista quiere ayudar a la expareja de John Kelvin dándole trabajo.

“He visto el caso de Dalia y me sensibiliza mucho. Me da pena que la hayan desalojado de su casa. No es justo lo que está viviendo con sus hijos”, expresó Mero Loco para El Popular.

Luego continuó con: “quiero darle trabajo de cajera en mi cebichería que tengo en Trapiche, estará cerca de su casa y podrá estar con sus hijos. Si desea casa también puedo ofrecer el segundo piso del local para que viva. Ahí lo podemos acoplar para que se quede todo el tiempo que desee”.