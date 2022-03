En la última edición de su programa, Andrés Hurtado sorprendió al llamar a Ernesto Pimentel y a Jorge Benavides. El conductor de TV aseguró que hasta La Chola Chabuca ve su programa.

“Mi competencia no tiene nada bueno, hasta la ‘Chola Chabuca’ me ve. Ni ella ve su canal. Voy a llamar en vivo a mi competencia, Ernesto Pimentel”, expresó Hurtado.

Luego, cuando Ernesto Pimentel contestó la llamada, Andrés le dijo lo siguiente: “¡Ernesto Pimentel! Papacito hermoso. Miren, él me ve, no a su canal (risas). Te amo mucho, mi ‘Chabuca’ preciosa. Discúlpame, sin la ‘Chola’ en la televisión no funciona. Tienes que volver pronto, sigue tu programito, pero no es lo mismo. Tú eres el sol que brilla”.

Tras finalizar la llamada con Ernesto Pimentel, Andrés Hurtado llamó a Jorge Benavides, para saber qué es lo que estaba haciendo en esas horas.

“Oye, ¿qué quieres?”. El icónico Andrés Hurtado señaló: “Hijito precioso. Qué lindo eres. Y todavía te pones con la mano así (en la cara). O sea, mi competencia solo ve mi programa. ¿Dónde han visto eso? No somos competencia”.

Andrés Hurtado tras aparición del papá de Ethel: “Qué bajeza este acto repudiable”

La sorpresiva aparición del padre de Ethel Pozo, Jorge Pozo, para pedirle una pensión a su hija sigue dando de qué hablar. El último en pronunciarse respecto al tema fue el conductor de televisión Andrés Hurtado.

En la reciente emisión de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, Hurtado lamentó la situación que vive Gisela Valcárcel. “Esta semana no podemos dejar de comentar porque es nuestra amiga, nuestra hermana. Qué bajeza lo del papá de Ethel. Todos los canales han criticado.... hasta las enemigas más grandes de televisión han criticado este acto repudiable”, manifestó la figura de televisión.

La cantante criolla Cecilia Bracamonte, quien estuvo como invitada en el programa, también se animó a opinar sobre la situación.

“Felizmente Gisela está por encima de todo eso, es una mujer… la diferencia es año luz. Una de chica comete errores te enamoras de la equivocada”, comentó.

Bracamonte consideró que Jorge Pozo ‘ha sido una piedra en el zapato de Gisela Valcárcel’. “Este tipo ha sido una piedra en el zapato para nuestra amiga Gisela y que, qué bueno como ella dice: ‘El ciclo se cerró’”, añadió.