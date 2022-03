Hace unos días, Dalia Durán fue desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana mostró en el programa de Magaly su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

Ahora, Eddie Hidalgo, más conocido como ‘Mero loco’, expresó a través de una entrevista quiere ayudar a la expareja de John Kelvin dándole trabajo.

“He visto el caso de Dalia y me sensibiliza mucho. Me da pena que la hayan desalojado de su casa. No es justo lo que está viviendo con sus hijos”, expresó Mero Loco para El Popular.

Luego continuó con: “quiero darle trabajo de cajera en mi cebichería que tengo en Trapiche, estará cerca de su casa y podrá estar con sus hijos. Si desea casa también puedo ofrecer el segundo piso del local para que viva. Ahí lo podemos acoplar para que se quede todo el tiempo que desee”.

Dalia Durán: Magaly Medina aclara qué pasó con los 10 mil dólares donados por Josetty y Gennesis Hurtado

La conductora Magaly Medina salió al frente para pronunciarse luego que Dalia Durán fuera cuestionada por presuntamente malgastar el dinero que donaron Josetty y Génnesis Hurtado.

La popular ‘Urraca’ respaldó la versión de la expareja de John Kelvin, y aseguró que el monto entregado por las hijas de Andrés Hurtado no pasó por las manos de la modelo cubana y, por el contrario, fue utilizado para pagar la deuda por alquiler de su departamento.

“Dalia Durán, se los puedo asegurar, no recibió, de esos 10 mil dólares, ni un solo dólar. Toda la cantidad que las hermanas Hurtado dieron se lo dimos, mediante un notario público, a la persona a la que ella y John Kelvin le adeudaban varios meses de renta”, aseguró la figura de ATV.

Magaly Medina añadió que prefirieron no entregarle esta fuerte suma de dinero a Dalia Durán para evitar cualquier tipo de suspicacias.

“No se lo dimos a ella justamente para evitar que ella no cumpla con los compromisos que habían adquirido antes. Ella no hizo nada con los 10 mil dólares, fue el programa que recibió la plata y notarialmente se entregó a la dueña”, acotó.

