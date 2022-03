Hace unas semanas, Magaly Medina mostró el drama que vivía Paloma de la guaracha tras viajar a Italia para trabajar y, de esa forma, ganar dinero para ella y su familia. La “Kardashian del Óvalo de Santa Anita” afirmó que fue estafada en lo laboral y en diversas oportunidades, no tenía para comer.

“Yo soy fuerte, pero me desespero porque no tengo trabajo. No tengo papeles, documentos. Te pagan la mitad. Quiero regresarme a mi país, no hago nada aquí”, contó en ese entonces Paloma.

Regresa a Perú

En la última edición de su programa, Magaly Medina tuvo en pantallas a Paloma, donde confirmó que regresará a Perú gracias que su amiga Susy Díaz se encargó de conseguir una agencia de viajes que le de un pasaje gratis.

“Acá hay peruanos buenos y peruanos malo, yo lo he pasado, lo he visto. Es duro. Ya tengo mi pasaje, regreso el día miércoles. A Perú estoy llegando el jueves a las 6 de la mañana”, reveló entre lágrimas.