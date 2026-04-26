La banda peruana Afrodisíaco anunció su regreso a escenarios europeos con la gira “Mucho mejor que ayer”, una serie de conciertos programados en ciudades de Italia y España durante mayo de 2026.

El grupo, liderado por Koky Bonilla, presentará un repertorio que reunirá sus principales éxitos junto con temas recientes, consolidando su presencia internacional tras más de 25 años de trayectoria musical.

Más de dos décadas de trayectoria musical

Desde su aparición a finales de los años noventa, Afrodisíaco se ha caracterizado por fusionar pop rock con ritmos como ska, reggae y sonidos latinos.

Entre sus producciones más reconocidas figuran los álbumes Cóctel de Mordiscos y Vasos & Besos, este último certificado como multiplatino.

A lo largo de su carrera, la banda posicionó canciones como:

Date la vuelta

Bésame

Corazón malherido

La mamadera

Estos temas alcanzaron alta rotación radial y se consolidaron como parte del repertorio musical popular en el país.

Posteriormente, continuaron su evolución con producciones como Por las ramas, Nada está perdido y Esta noche, ampliando su catálogo musical.

Presencia en televisión y plataformas digitales

Uno de los factores que contribuyó a la masificación del grupo fue su participación en la banda sonora de la serie Al fondo hay sitio, donde varias de sus canciones formaron parte de la producción televisiva.

Actualmente, la agrupación supera los 400 mil oyentes mensuales en plataformas digitales como Spotify, acumulando millones de reproducciones en sus temas más populares.

Esta presencia digital ha permitido mantener su vigencia y conectar con nuevas audiencias dentro y fuera del Perú.

Gira europea incluirá conciertos en Italia y España

La gira “Mucho mejor que ayer” incluirá presentaciones en tres ciudades europeas:

Milán (Italia): viernes 15 de mayo — Teatro Príncipe

viernes 15 de mayo — Barcelona (España): sábado 16 de mayo — Queens Disco Lounge

sábado 16 de mayo — Madrid (España): domingo 17 de mayo — Teatro Eslava

Según indicó Koky Bonilla, el regreso a Europa representa una oportunidad para reencontrarse con seguidores y ampliar su público internacional.

“Volver a Europa significa reencontrarnos con nuestra gente y con nuevas audiencias que han hecho crecer nuestra música en estos años. Esta gira es una celebración de nuestra historia y de lo que somos hoy como banda”, señaló el artista.

Un nuevo capítulo en la proyección internacional

El tour europeo marca un nuevo paso en la trayectoria del grupo, que a lo largo de los años ha participado en escenarios internacionales y ha consolidado un estilo que combina energía latina con influencias contemporáneas.

La gira busca destacar su permanencia en la escena musical peruana y su conexión con el público internacional, interpretando tanto clásicos como nuevas producciones.