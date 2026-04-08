En respuesta a la acogida del público a la próxima presentación de “Escenas de la vida conyugal”, que protagonizan Ricardo Darín y Andrea Pietra, se ampliaron dos funciones más de la puesta en escena para el sábado 25 y domingo 26 de abril, completando un total de cinco noches.

El clásico de Ingmar Bergman, adaptado al teatro, continúa emocionando a miles de espectadores con una historia universal, intensa y profundamente humana. Y el público peruano aficionado al teatro ha respondido a las expectativas comprando las tres primeras fechas en poco tiempo.

Bajo la dirección de Norma Aleandro, “Escenas de la vida conyugal” , es una versión teatral que presenta una serie de episodios que retratan la historia de Juan y Mariana, una pareja atravesada por el amor, la rutina, las contradicciones y las rupturas. Desde la aparente armonía de la vida conyugal hasta el caos emocional de la separación, la obra desnuda con brutal honestidad los vínculos humanos.

Esta joya teatral es un espejo. Nos confronta, nos emociona, nos incomoda. La agudeza de Bergman combinada con una interpretación visceral y una dirección íntima transforma cada función en una experiencia inolvidable.

Las dos fechas adicionales de "Escenas de la vida conyugal", se han previsto para el sábado 25 y domingo 26 de abril, para un total de 5 funciones en el auditorio del Pentagonito.

La adaptación del 2018 ejecutada por Federico González y Fernando Masllorens, apuesta por lo esencial: texto, actores y emociones. Con un diseño escénico sobrio y sin artificios, la atención se centra en los diálogos poderosos y las actuaciones descarnadas que oscilan entre el humor, la ternura y el dolor.

Cada escena funciona como un capítulo independiente, pero juntas construyen una narrativa que evoluciona y a la vez se desmorona frente a los ojos del público. Las entradas para disfrutar de la obra se encuentran en Teleticket.