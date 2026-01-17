Bryan Torres formalizó la contratación de un equipo legal para afrontar la denuncia por presunta tentativa de feminicidio presentada tras la agresión a Samahara Lobatón.

La defensa quedó a cargo del Estudio Salas Beteta, mientras la familia materna de Samahara Lobatón insiste en la necesidad de medidas judiciales, como el impedimento de salida del país, para asegurar el desarrollo del proceso.

El abogado Christian Salas sostuvo que la prioridad de su patrocinio es que las investigaciones se conduzcan con objetividad y sin condicionamientos externos.

En ese sentido, remarcó que la defensa buscará demostrar la verdad de los hechos dentro del marco legal y advirtió que la exposición mediática podría influir indebidamente en las decisiones de fiscales y magistrados.

Por su parte, en declaraciones al programa Amor y Fuego, Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, reafirmó su rechazo a cualquier intento de relativizar la denuncia y subrayó que la violencia no tiene justificación.

Las autoridades continúan evaluando el caso, que podría derivar en una severa sanción penal si se acreditan las acusaciones formuladas contra el cantante.

Melissa Klug manifestó públicamente su preocupación por la situación legal de Bryan Torres y advirtió que este estaría evaluando abandonar el país para evitar enfrentar a la justicia.