Exitosas telenovelas como “La fea más bella”, “Un gancho al corazón” y “Para volver a amar”, son solo algunas de las producciones que le han otorgado popularidad al actor mexicano Agustín Arana, quien anuncia su llegada en Lima con el espectáculo “Caballeros cantan”. Y aunque las producciones para la pantalla chica capturaron su atención en los últimos años, la música no le ha sido ajena, por eso, decidió embarcarse en un proyecto musical que comparte con Manuel Landeta, Lisardo, y Pablo Monsar, que se presentará el 7 de marzo en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal.

”Siempre he estado rodeado de muchos compañeros actores con tanto talento, que un día dije: es el momento de hacer algo. Con Lisardo y con Manuel Landeta, coincidíamos siempre, y me acordaba que independientemente de sus carreras en la actuación, yo los veía en el teatro musical con grandes voces. No pasó mucho para decidir armar una banda en la que podamos estar arriba en el escenario, disfrutando de lo que nos apasiona”, dice Arana.

Mucha gente que los reconoce en las telenovelas se sorprenderá al descubrir que también cantan.

Es verdad, la mayoría de la gente nos reconoce como actores y se sorprende cuando ven un show de la naturaleza que presentamos y se preguntan ¿Cantan? Pues la gente que ha ido al teatro a ver a Lisardo a una obra musical, por supuesto dice que es una gran voz, cuando ven a Landeta, cuando ven a Pablo en un escenario como cantante, pues claro que confirman todo eso. Se sorprenden porque no los han visto cantar y solo actuando. Entonces la realidad es que, aquí es sumar, no es fácil encontrar un actor que cante también, pero existen.

Manuel Landeta, Lisardo, Agustín Arana y Pablo Monsar, se presentarán con el espectáculo teatral musical “Caballeros cantan” el 7 de marzo, que ha sido todo un éxito en México. Todos ellos han enamorado al público a través de telenovelas, películas, obras de teatro o conciertos independientes.

Coordinar fechas y coincidir tiempos para ensayos es un elemento vital.

(Pablo Monsar): Creo que lo más difícil respecto al grupo ha sido eso, coordinar nuestras agendas. Unos están en una serie, cada uno tiene sus propios proyectos personales, y poder reunirnos esa es la parte que a veces nos cuesta trabajo. Tenemos un equipo muy padre, hay muy buena energía, en los ensayos terminamos entre bromas, platicando, divirtiéndonos. Eso ha ayudado mucho a que “Caballeros” funcione para cualquier tipo de público.

Todos tienen experiencia en las telenovelas. ¿Cómo ven la evolución del género en estos tiempos?

Lisardo): Pues está cambiando todo en el mundo y también cambian las telenovelas, que están intentando parecerse un poquito más a las series, están compitiendo con otros tipos de contenidos de plataformas, pero a nosotros no nos paran. Nosotros no pertenecemos a una televisora en particular, pertenecemos a “Caballeros cantan”, pero como actores pertenecemos al mundo, entonces podemos ser contratados por todos. Yo creo que se está abriendo mucho el panorama de trabajo para los actores en las plataformas como Netflix, en Prime Video, Max, y como siempre en cine, televisión, teatro. Yo estoy haciendo una obra de teatro que se llama “Lagunilla del barrio”, que la verdad es que no nos podemos quejar por lo bien que le va.

La música nos transporta a momentos especiales. ¿Qué propone “Caballeros cantan” y qué sorpresas traerá?

Agustín Arana: Mira, lo que puedo decir es que hay sorpresas, no nos dan chance ahorita de adelantarlo, pero lo que te puedo decir que es un show en el que toda la gente conoce las canciones, que la gente las va a corear, que las van a querer bailar en su momento. Lo importante es que es un show, con temas clásicos, en español, en inglés. Lo importante es que será la oportunidad de que vayan a celebrar el Dia de la Mujer, una fecha tan importante.