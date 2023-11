Aída Martínez al ser cuestionada por sorpresiva recuperación: “No le debo explicaciones a nadie de mi enfermedad”

Aída Martínez ganó el Campeonato Nacional de Motovelocidad, a pesar de que hace unas semanas su esposo alertó que había pasado una intervención por perder la vista. La modelo realizó una rifa para costear su tratamiendo médico.

El programa ‘Amor y Fuego’ le consultó a Aída por su sorpresiva recuperación, sin embargo, la arequiña se mostró desafiante.

“(¿Cómo del estado en el que estabas pasas a competir en un deporte extremo?) Para demostrar que sí se puede, he guardado reposo como ha dicho mi médico, he hecho todo lo que me ha dicho. Tengo todas las pruebas (...) No tengo que darle explicaciones a nadie de mi enfermedad, para mí no es bonito decir estoy enferma ”, expresó.

Asimismo, la influencer explicó dice que tiene las tomografías donde se puede ver el estado real de su visión. “Se ve la mancha, el hematoma, es como... no me acuerdo como se le dice. Yo ahora no veo al 100% me falta dos años de tratamiento ”, sostuvo.

Además, se mostró orgullosa por su triunfo e indicó que no se retirará por las críticas de los demás.

“ Ya gané, el que no arriesga no gana, hermano, por las personas yo no voy a truncar mi sueños, por lo que piensen, no es que de la noche a la mañana ya veo, pero las facultades que yo tengo me han servido para ganar este campeonato ”, añadió.

