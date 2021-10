¿Se lavó las manos? Aída Martínez volvió a comentar sobre el altercado que protagonizó con Magaly Medina en los últimos días. La modelo ahora indica que no se refería a la conductora cuando contaba historias en sus redes sociales y por los que la “Urraca” respondió en su programa.

“Les cuento algo, amigos. Ninguna de mis historias, ninguno de mis comentarios que he hecho tienen nombre y apellido. Menos están sujetos a una imagen donde yo pueda dañar la reputación de alguien. Solo son historias y tengo muchas más para contar definitivamente”, indicó.

Asimismo, agregó que no se hace responsable si algún personaje de la farándula se siente identificado con lo que mencionó y remarcó que “Doñas Magas hay miles”.

“Si alguien se ha sentido en el Perú identificada con las historias que yo he contado, me imagino que saldrá a responder. Si alguien se quiere limar los cachos en vivo, ese es problema de cada quien. No me hago responsable en lo absoluto de lo que ha sacado la prensa escrita, televisiva y de redes sociales, porque cuando yo diga nombre, apellido o nombre de algún programa de televisión, me haré cargo. Por lo pronto, puedo seguir contando las historias que a mí me da la gana. Doñas Magas hay miles”, sostuvo.

Cabe mencionar que Magaly Medina respondió en su programa a Aída Martínez de manera categórica, luego de que esta última se habría referido a su hijo y la relación que lleva con él.

“No le puedo permitir que se metan con una persona de mi vida, como mi hijo, a la que he cuidado tanto su privacidad. Acá la pública soy yo, la que saca los ampays soy yo, la comunicadora soy yo. Y así cuando lo defendí siempre como cuando estaba en la universidad y sus profesores despotricaban de mí, así lo separé de mi vida”, señaló la conductora.