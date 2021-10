Magaly Medina se pronunció en su programa sobre el nuevo accidente que se registró en el reality juvenil ‘Esto es Guerra’, luego de que el tiktoker Alejandro Pino se golpeara fuertemente el rostro durante una de las competencias.

“Se dio de bruces contra este cubículo causándole la rotura del párpado y lo han tenido que intervenir quirúrgicamente. Nosotros tuvimos acceso al parte médico, donde dice que lo anestesiaron para meterlo a cirugía”, reveló la conductora de televisión.

El programa ‘Magaly TV: la firme’ accedió al parte médico del tiktoker Alejandro Pino. (Fuente: Captura ATV)

Asimismo, el parte médico que difundió ‘Magaly TV: la firme’ demuestra que el popular ‘Chocolatito’ se sometió a un injerto de piel. Además, presentaba dolores de cabeza y espalda serios porque al parecer tendría una contractura cervical y dorsal.

“Están pidiendo un monitoreo neurológico porque este chico se ha golpeado fuertemente la región de la frente, entonces ha tenido que ser operado. Aunque ahora nos dicen que es probable que salga mañana”, sostuvo.

“Claro, a ellos les conviene que cuanto antes regresan a sus casas para decir ‘no pasó nada, fue solo un rasguñón’”, agregó la popular ‘Urraca’.

Finalmente, Magaly Medina también cuestionó que al parecer los participantes no realizarían las pruebas previas para conocer los mecanismos de las competencias.

“Yo creo que acá no se hizo una prueba, este chico no sabía cómo se tenía que hacer el juego. No fue a la demostración anterior”, sentenció la presentadora de ATV.