El padre de María Fe Saldaña, Luis Saldaña, habló por primera vez en un programa de televisión sobre la relación que mantuvo su hija con el salsero Josimar, antes de su partida a Estados Unidos.

“Ya terminaron, ya no tienen nada, ninguna relación con él. Ella está viendo su negocio y la está apoyando su mamá que vive con ella en Santa Anita”, comentó el progenitor de la joven.

Asimismo, Luis Saldaña sorprendió al revelar que mantuvo una riña con el cantante peruano cuando se enteró que se iba de viaje dejando a su hija embarazada.

“Yo tuve una conversación con él cuando se fue de viaje por el tema de que se iba, porque no se iba con mi hija. Tuve una pequeña riña ahí. Yo le dije: ‘Ya te vas y cómo se va mi hija’ si mi hija no tenía visa. Entonces ya lo sabía, ya lo adelantaba porque soy un hombre que ya conoce más o menos la calle”, contó el padre de María Fe.

“Era para que postergues la gira y te vayas de acá nomás. Eso era lo ideal, le dije, porque ya no regresas, le dije. ¿Qué raro que te quieras quedar y vas a regresas por ella? No me parece”, agregó ante las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’.

Por su parte, la actual pareja de Luis Saldaña contó que Josimar ya sabía que María Fe estaba embarazada cuando decidió dejarla en Lima.

“Nos enteramos nosotros a la semana o dos semanas que ella estaba en cinta, entonces él se estaba yendo y ya sabía que estaba en cinta ella. Entonces, ¿cómo la dejas no?”, comentó.

