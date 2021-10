Espectáculos







María Fe Saldaña sobre Josimar: “Dice que va a venir a casarse conmigo, se casará con mi alma” (VIDEO) María Fe Saldaña, madre del futuro hijo de Josimar, fue captada hablando por teléfono y asegurando que no se va a casar. “Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo, yo no sé con quién se va a casar, con mi alma, porque yo no me voy a casar con él”, dijo la joven en su llamada telefónica, según el programa ‘Amor y Fuego’ .