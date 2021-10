La cantante Mirella Paz perdió su celular al dejarlo olvidado cuando se trasladaba en un taxi y no pudo evitar romper en llanto al compartir su mala experiencia con sus seguidores en las redes sociales.

MIRA AQUÍ: Valeria Piazza revela que la bebé de Ivana Yturbe no se parece a Beto da Silva

A través de sus historias de Instagram, la excandidata al Miss Perú contó su historia con un breve texto. “Me olvidé mi teléfono en el taxi, el taxista me cuelga cuando lo llamo... Mi sacrificio, mi vida se fue, no saben lo triste que estoy”, sostuvo Mirella Paz.

Mirella Paz denuncia que sufrió el robo de su celular cuando viajaba en un taxi. (Fuente: Instagram)

Asimismo, Mirella Paz aseguró que no cuenta con los medios para poder comprarse otro celular como la mayoría de gente piensa sobre los famosos.

“De hecho hay mucha gente que me escribe ahorita y me dicen de que tengo dinero para comprarme hasta 4 Iphone, eso es mentira, yo no soy millonaria, yo no tengo un trabajo fijo en donde yo me pueda dar el gusto de comprarme un iPhone 12 Pro. iPhone 13, ó 1 Samsung o un Huawei. No es así”, agregó.

En medio de lágrimas, la modelo contó que por el momento viene utilizando el celular de su madre, pero que se siente muy triste porque le robaron el sacrificio de tres años de trabajo.

“Yo vengo pasando mil cosas, por ejemplo ahora estoy con el teléfono de mi mamá, o sea yo no tengo dinero para comprarme un teléfono por ahora, la gente piensa o dice cosas y no es como lo piensa, yo me compré un celular con mi sacrificio y me llega, pues no le pido nada a nadie”, sostuvo.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Mirella Paz aclara que no tomará acciones legales contra ‘Samu’ por difusión de videos con saliente

Mirella Paz aseguró que Samuel Suárez es su amigo de muchos años y que tomará acciones legales contra la persona que difundió los videos en un primer momento.