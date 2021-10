Andrés Hurtado volvió a protagonizar un curioso momento en su programa en vivo. Esta vez, el conductor quiso sorprender a su público televidente cantando en quechua, pero su productor puso en evidencia que el popular ‘Chibolín’ no domina este idioma.

El productor del programa sabatino comenzó a reírse de Andrés Hurtado por sus intentos de cantar en quechua, situación que incomodó al presentador, quien decidió hacer una pausa a su espacio para “despedir” a su hombre de confianza en vivo.

“El hecho que seas mi productor general no te da derecho a reírte así, porque me estás dejando un poco mal, ¿entiendes?”, comenzó diciendo Andrés, bastante serio.

“Si he cantando es porque canto en quechua y sí hablo idiomas, deja que la gente me crea, así no hable. No te burles de mí, te lo pido por favor, te puedes retirar. Ya no trabajas más”, añadió un furioso ‘Chibolín’.

Un poco avergonzado, el productor de “Porque hoy es sábado con Andrés” solo atinó a cruzar los brazos y a mover la cabeza, sin responderle a lo que decía Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado canta en quechua y hace pasar vergüenza a su productor: “No te burles, no trabajas más”. Video: Panamericana Televisión

