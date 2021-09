Andrés Hurtado dio a conocer en su red social Instragram que Ernesto Pimentel no lo invitó al almuerzo de cumpleaños que hizo el presentador de América Televisión en su casa. El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” se mostró resentido y aseguró que no atenderá el pedido que le hizo Pimentel

“El Señor Ernesto Pimentel hizo un almuerzo en su casa por su cumpleaños, al cual NO ME INVITÓ. Pensé en algún momento llevarlo como mi CO-ANIMADOR a AztecaTV tal cual me lo pidió...¡PUES AHORA NO LO VOY A LLEVAR! ¡Que vaya a Viva TV!”, escribió.

Andrés Hurtado firmó para TV Azteca

El programa “Magaly TV: La Firme” emitió imágenes de Andrés Hurtado en México luego que el conductor peruano firmó para convertirse en la nueva personalidad de TV Azteca.

Según se pudo observar en el informe, el presentador vive en un triplex de la zona más exclusiva de México y maneja auto Ferrari, valorizado en 400 mil dólares.

Pese a todos estos lujos en su nueva vida, Andrés Hurtado confesó sentirse solo al no poder estar cerca de sus hijas, Josetty y Génnesis Hurtado.

“Estar con mis hijas es lo que más carezco. El problema de mi vida es como papá, yo vivo solo hace muchos años. Es bien fregado tener una vida linda como se ve, pero al final lucho porque quiero vivir”, dijo con los ojos llorosos.

Finalmente, el espacio de Magaly Medina presentó imágenes del conductor en una zona de extrema pobreza, donde Hurtado regaló dinero a “los hermanos mexicanos”.

El presentador peruano recibió la buena aceptación de los mexicanos, quienes esperan la ayuda de su nuevo programa en TV Azteca.

VIDEO RECOMENDADOS:

¿Qué documentos tengo que presentar para viajar fuera del Perú?