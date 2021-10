Luego de que Aída Martínez deslizó de que Magaly Medina no tendría una buena relación con su hijo, la conductora de televisión utilizó varios minutos de su programa de espectáculos para responderle a la exchica reality.

En un primer momento, la popular ‘Urraca’ aseguró que en ningún momento se ha metido con la bebé de Aída Martínez y que su crítica es hacia ella “porque aparece diciendo unas lisurotas tan grandes delante de su bebé”.

“Lo que no le puedo permitir a gentuza como esta es que se metan con una persona de mi vida como mi hijo, a la que he cuidado tanto su privacidad para que justamente mujeres como esta se meta con quien yo más he cuidado”, expresó Magaly Medina.

Asimismo, la conductora de ATV sostuvo que Aída Martínez no conoce nada sobre su vida, al igual que muchas personas de la farándula que se andan jactando de eso.

“Esta no puede hablar como si conociera la intimidad de mi casa, tú jamás pisarás mi casa, gentuza como tú nunca pisará mi casa ni sabrá lo que es la intimidad de mi vida. Eso está reservado para ciertas personas, a las que quiero, aprecio y respeto”, agregó bastante molesta la presentadora.

“Tú no te atrevas, lo que acabas de decir es insultante, difamatorio y estás destruyendo reputación de personas que no tienen nada que ver, absolutamente, con el trabajo que yo haga”, sentenció Magaly Medina en respuesta a la modelo.

