La modelo Aída Martínez dio detalles, mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, de la operación a la que se sometió hace algunos años para aumentar sus glúteos sin la necesidad de usar prótesis.

“Yo me operé hace cinco años en Colombia, no tengo prótesis, ni aumento de ninguna silicona, aceite de avión o esas cosas. El derrier que me hice fue una lipotransferencia. Agarran toda la grasa del abdomen y la ponen en tu derrier”, dijo.

Según la también influencer, el médico que se encargó de la cirugía estética le sugirió que no coloque toda su grasa en la parte trasera de su cuerpo. Esto debido a que no tendría relación con sus piernas.

“Esa grasa normalmente se suele reabsorber, pero uso leggins y pantalones levanta cola para que me ayuden a formar bonito. Yo le dije al cirujano que quería que me ponga toda la grasa y él me dijo que se me iba a ver tosco porque mis piernas son delgadas, pero no me importó. No le tiene que gustar a ustedes, ni a mi familia, me tiene que gustar a mí”, manifestó.

“Yo exageré con mi grasa y a mi me gusta (...) El 90% de las chicas de la tele se han hecho lipotransferencia. Todas son fingidazas, aunque hay algunas reales. Si podría, me pondría más”, agregó.

