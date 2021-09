El programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’ mostró un avance de lo que emitirá, este lunes 6 de setiembre, y dio cuenta de un ‘ampay’ protagonizado por la conductora de televisión Tula Rodríguez, quien se reunió con su expareja Gino Barbieri en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

“Tula Rodríguez se vio con su ex Gino Barbieri en visita relámpago a Miami”, se le escucha decir al reportero del espacio conducido por Magaly Medina.

En el video difundido se aprecia cómo Tula Rodríguez, al parecer, se acerca la oreja de su expareja para susurrarle algo y, luego, ambos se miran fijamente a los ojos.

En las imágenes se muestra que entre ambos existiría confianza y que tienen una buena relación.

¿Quién es Gino Barbieri?

Fue pareja de Tula Rodríguez y el romance no fue mediático. El motivo de la separación se dio, según la misma exvedette, por culpa de Cathy Sáenz, popularmente conocida como la ‘mamacha’, quien fue captada besándolo.

“Fue muchos años atrás, ya ni lo recuerdo. Hay cosas que uno guarda en el baúl de los recuerdos. Ha sido hace muchos años. Yo ya había terminado con él también. Me da roche hablar de mi ex. ¿Si me atrasó? Tú qué crees (entre risas asentó la cabeza). Hay una relación cordial con ella ahora, la veo y la saludo”, fueron sus palabras en dicho momento.

Tula se quiere dar otra oportunidad

La presentadora Tula Rodríguez estuvo presente en una secuencia junto al psicólogo Tomás Angulo sobre diferencias entre lo que buscan las mujeres jóvenes y maduras en el amor.

Es así que en un momento le consultaron sobre lo que Rodríguez pensaba de las relaciones. “Hoy estoy soltera, obviamente me quiero dar una oportunidad en el amor, no lo voy a negar, estoy en una etapa diferente de mi vida”, señaló al inicio.

Del mismo modo, contó que el hombre que llegue a su vida debe aceptarla en “combo”, pues tiene a su hija y una familia al lado.

