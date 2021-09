Espectáculos







Andrés Hurtado le regala a Magaly Medina cartera Gucci valorizado en casi 10 mil soles “¿Andrés, tienes fiebre? ¿Has chequeado tu temperatura? ¿Todo bien? No sé por qué me la regala, pero me lo merezco ¿no? Te la acepto”, comentó la conductora de TV en su Instagram.