Jean Paul Santa María no se quedó callado luego de las denuncias públicas de Angie Jibaja, quien aseguró que pretende quedarse con la custodia de sus hijos con el objetivo de no pagarle la deuda de devengados.

“Lo que quiero recalcar es que ella dice que no deseo pagar. Al contrario, quiero asumir lo que tenga que asumir de la forma en la que tenga que asumir para poder finiquitar este tema legal que a mí me tiene atado de brazos. He perdido trabajos en Bolivia, México, Estados Unidos, Uruguay, Chile, España por no poder viajar”, sostuvo.

Durante una entrevista para “Magaly TV, la Firme”, el cantante negó que el fondo del problema tenga que ver con lo económico, ya que él está dispuesto a conciliar con ella para pagar la deuda.

En relación a la estabilidad emocional de los menores, Santa María señaló que pretendió encontrar ayuda profesional a raíz de las experiencias que tuvieron luego de que fueron llevados a vivir a la casa de Ricardo Márquez, quien estuvo en el ojo de la tormenta luego de que atacó a balazos a la popular ‘chica de los tatuajes’.

“Ese es uno de los motivos por el cual a ellos les cuesta ir a verla, porque ellos nos cuentan que en la casa donde estaba ese señor han visto cosas que ya te imaginarás que hay donde está una persona que tiene ese tipo de comportamientos”, sostuvo.

El exparticipante de La Voz Perú indicó que estas afirmaciones están respaldadas en una acta del Ministerio de la Mujer, en el que Angie coloca como domicilio transitorio la dirección del septuagenario que la baleó.

Romina Gachoy, pareja de Jean Paul, señaló que las denuncias de Angie Jibaja afectan a la relación familiar y calificó el conflicto de “agobiante”. Según ella, esto sucede cada vez que publica una foto en familia.