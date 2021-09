Marco Aurelio Denegri visitó el set de Gisela Valcárcel hace muchos años y, en esa oportunidad, el brillante personaje constató la diferencia salarial entre las personas que trabajan en el mundo del espectáculos y los que son difusores de cultura.

Según el periodista de la revista Caretas, Luis Jochamowitz, el recordado conductor de ‘La Función de la Palabra’ se mostró indignado al enterarse que Gisela Valcárcel ganaría US$ 30 mil, mientras que él solo S/600.

“Recordando su asistencia a un programa de Gisela Valcárcel, dijo una vez: ‘Me lastima estar sentado frente a una persona que gana US$ 30 mil por su talento, cuando yo gano solo S/. 600 por el mío’”, comentó.

Gisela Valcárcel sobre críticas: “A mí me habían sacado la vuelta y tampoco salí a responder”

Tras las críticas en las redes sociales a Gisela Valcárcel por cuestionar duramente a Allison Pastor, lo que motivó su renuncia a “Reinas del show” en la semifinal del programa, la conductora dijo que ha preferido estar callada frente a los comentarios negativos, tal como ha actuado a lo largo de su vida.

Como se recuerda, Allison Pastor mostró su disconformidad con la producción del programa de “Reinas del show” pues refirió que no aceptaban sus sugerencias para mejorar su coreografía y edición. Ante ello, Gisela Valcárcel le increpó: “¿Por qué seguiste participando, por qué no te retiraste?” y la esposa de Erick Elera decidió dar un paso al costado.

Gisela Valcárcel sobre la infidelidad

Además, recordó que cuando fue víctima de una infidelidad se le atacó y ella prefirió mantenerse callada. “A mí me habían sacado la vuelta, y me juzgaban, yo era a la que le habían sacado la vuelta pero me quedé callada”, subrayó en referencia a la relación de Tula Rodríguez y el desaparecido empresario de televisión, Javier Carmona.

Ante los cuestionamientos por las palabras que tuvo con Allison Pastor, dijo que también ha preferido callar y no “echar más leña al fuego”.