El cantante de salsa Josimar Fidel y Gianella Ydoña realizaron un viaje familiar junto a su hijo a Disney. Esto se da en medio de los rumores de separación del salsero y la joven María Fe Saldaña.

Gianella, expareja de Josimar, sorprendió al pasar unas cortas vacaciones con el artista tras enfrentarse a él por la custodia y la manutención de su menor hijo.

null null

Recordemos que semanas atrás Magaly Medina informó en su programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, que la influencer María Fe Saldaña estaría embarazada del cantante salsero Josimar.

“Hemos visto imágenes que le vamos a mostrar donde todo nos hace suponer que María Fe Saldaña, la novia de Josimar, a la que dejó en Perú, estaría en la dulce espera. Le vamos a mostrar las imágenes, no tenemos la confirmación, pero las imágenes nos hacen pensar que de eso se trata”, dijo la popular ‘Urraca’.

Presunta infidelidad

El cantante de salsa Josimar afirmó que iniciará, mediante sus abogados, acciones legales contra Diana Noriega, la joven que reside en Estados Unidos y que reveló un presunto encuentro íntimo con él, pese a que se encontraba en una relación sentimental con María Fé Saldaña.

“Yo pensé que iba a hablar algo de que no quise tomarme fotos, nunca nos imaginamos que iba a hablar todas esas cosas que habló (...) Aquí los abogados de la disquera van a tomar acciones legales”, dijo en conversación con ‘Amor y Fuego’.

De acuerdo con el salsero peruano, Noriega fue quien se contactó con su orquesta para amenazar de que si no le daban algún incentivo económico, hablaría en programas de espectáculos nacionales.

“Dicen que eso suele pasar mucho aquí en Estados Unidos. En realidad a esta chica no la conozco, porque solamente fue una foto. De ahí esta chica mandó un mensaje al número de la orquesta diciendo que si no hablaba, que si no le damos algo, ella no se iba a callar la boca, mi manager me dijo eso”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO: