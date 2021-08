La conductora de televisión Magaly Medina arremetió contra la presentadora Melissa Paredes por llorar luego de conmoverse por el tierno reencuentro que tuvo Sheyla Rojas con su pequeño hijo en España, donde el menor de edad vive con su padre, Antonio Pavón.

“Ella llora por todo, cualquier cosa, pasa un zancudo y llora, vuela la mosca y llora, vio a Sheyla ahí y llora. Eso ya no se usa, Melissa, estamos en tiempos en que realmente las lágrimas hay que reservarlas para cosas que realmente nos opriman el corazón, pero no vamos a llorar por cualquier cosa. Le quedó mal el vestido y llora, alguien la insultó y llora. No tenemos que llorar por nadie que no se lo merece”, inició la popular ‘Urraca’.

Según la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, ironizó en que los espectadores de América Televisión tenían que disculpar el llanto público porque la presentadora de ‘América Hoy’ también es madre de familia.

“Los conductores, los que estamos frente a una cámara, somos madres, padres, hijos, también se nos enternece el corazón de cuando en cuando, pero hacer del llanto una costumbre o una muletilla que ensayamos todos los días porque no tenemos más guión en nuestra cabeza, porque no nos da el cerebro para impactar en la opinión pública de otra manera, porque no tenemos nada más como inteligencia que ese argumento fácil y rápido, porque a las mujeres nos acusan de llanto fácil, y es cierto, pero no tenemos que abusar de ese recurso”, manifestó.

“Ese recurso de repente en tu casa le funcionará con el gato Cuba, aunque a mí me parece estúpido cuando una mujer llora y utiliza como único recurso para convencer a otra persona, una amiga, a la pareja, nunca me ha parecido. Odio personalmente que a las mujeres nos califiquen como reinas del drama porque no lo somos. Ese dramón de la mañana me pareció inútil”, agregó.

