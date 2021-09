El actor mexicano Alfredo Adame y la expareja de Laura Bozzo, Christian Suárez, discutieron y se dijeron de todo en vivo, lanzándose adjetivos en el programa “Amor y Fuego”.

Y es que Alfredo Adame volvió a criticar Laura Bozzo, a quien acusa de haber cometido durante 17 años el delito de trata de personas, e incluso refiere que tiene pruebas de ello.

Además, Adame recordó que hace años dijo que la metería a la cárcel, pues asegura que Laura Bozzo tenía un supuesto modus operandi, es decir trabajaba con peruanos en México con visa de turista; y que tanto la conductora como Christian Suárez los llevaban al país azteca para ponerlos a trabajar en sus programas televisivos.

Precisamente, en el programa “Amor y Fuego”, que se emite en Willax TV, Adame y Suárez fueron entrevistados, pero el diálogo fue casi imposible con Rodrigo González y Gigi Mitre, pues una lluvia de palabras subidas de tono se impuso entre ambos.

Cruce de adjetivos entre Alfredo Adame y Christian Suárez

“Tú eres un estúpido que no vales ni un cacahuate. Yo soy una estrella internaciona l, pero tú eres un estúpido que no vales nada, un pacotilla de quinta eso es lo que eres”, le dijo el actor mexicano al ex de Laura Bozzo.

Ante ello, Christian Suárez le indicó a los conductores que les contestaría a ellos, pero no responderá a una persona mentirosa y enferma, en referencia a Adame.

“Eres un mediocre. Eres un mentiroso y enfermo, vas tener que probar ante la justicia todas las estupideces que hablas, porque todo lo que estás diciendo es grave, son delitos”, le gritó el ex cantante argentino al mexicano, a quien refirió denunciaría.

Christian Suárez defiende a Laura Bozzo

“Yo te puedo decir que eres un estúpido, pero de ahí a acusarte, es diferente”, incidió Christian Suárez al indicar que Adame no contesta, porque le ha llamado para “decirle sus verdades”.

“Te cacheteaba en los pasillos”

No obstante, el ambiente de tensión no quedó ahí, debido a que el actor mexicano calificó a Suárez de interesado. “Eres un pobre diablo... que estuviste con una mujer mayor que te dobla la edad para que te diera de comer y subirte a un coche, porque no cantas ni bailas ni nada... Ella (Laura Bozzo) te cacheteaba en los pasillos ”, afirmó Alfredo Adame.

Actor mexicano Alfredo Adame dijo que Laura Bozzo "cacheteaba a Cristian. (Redes sociales)

