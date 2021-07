Hace un mes, Jean Paul Santamaría, expareja de Angie Jibaja, sorprendía a los televidentes peruanos al presentarse al casting de “La Voz Perú”. Aunque logró pasar las audiciones, el cantante fue eliminado en una batalla vocal contra Fabiola Cruzado.

Jean Paul Santamaría interpretó el tema “Cuando te besé” de Becky G y Paulo Londra. Sin embargo, los jurados no estuvieron contentos con su presentación y la calificaron de “fofa”.

“En esta etapa de la competencia no se le puede permitir nada a nadie. Se entienden los nervios, entiendo las sensaciones, pero hay cosas que a un cantante o a una persona que quiere dedicarse a esto no se le pueden pasar. He sentido muy fofa la presentación”, comentó Daniela Darcourt.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se mudan a Uruguay

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María sorprendieron a sus seguidores al contar que se mudarán a Uruguay. Esto debido a que ambos tendrían una buena propuesta de trabajo que no pueden desaprovechar.

Es así que la modelo uruguaya comentó que por ahora están buscando que los hijos de Angie Jibaja tengan más acercamiento con su mamá antes que se vayan.

“Queremos que los niños aprovechen al máximo a su mamá antes de irnos, pero de todas maneras la idea es venir seguido a Perú”, comentó en una entrevista a Trome.