Angie Jibaja reveló entre lágrimas en Amor y Fuego la difícil situación que atraviesa por no poder ver a sus dos hijos, quienes están en custodia de Jean Paul Santa María, y de su esposa, Romina Gachoy.

“Ojalá esté todo bien con toda su familia, no quiero decir nada más. No me hagas opinar sobre eso. No me he amistado con ella (Romina), pero igual les deseo lo mejor porque ahora están con mis hijos”, dijo inicialmente la modelo en el programa de Rodrigo y Gigi.

La chica de los tatuajes no pudo evitar romper en llanto y confesar que no ha podido volver a ver a sus hijos desde que se presentó en Amor y Fuego amenazando de mandarlos preso a Romina y Jean Paul.

“No hablo seguido con ellos, no les voy a hacer jamás daño a mis hijos, pero se trata de que yo esté estable como lo estoy haciendo, si es así, yo sé que eso se va a dar (ver a sus hijos) pronto”, expresó.

SOBRE UNA POSIBLE CUENTA DE ONLYFANS

Angie Jibaja aseguró que aún está pensando la posibilidad de abrir una cuenta de Onlyfans y esto es un tema espiritual para ella.

“Sinceramente lo he estado pensando, lo pienso y lo pienso, te juro que sueño con eso, en tomar esa decisión porque realmente para mí es complicado, por un tema más que nada espiritual, todavía no me animo del todo, sinceramente, no tengo Only Fans”, comentó Jibaja.