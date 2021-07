Hace unos días, Romina Gachoy utilizó su cuenta de Instagram para comunicar a sus seguidores que ya tiene una cuenta de Onlyfans, y que subirá contenido para sus “fans más destacados”. Ahora, en una entrevista con Magaly Medina, la argentina comentó que ella muestra contenido profesional y que no es como el de Xoana González.

“Yo tengo límites, por ejemplo, no llegó a lo que hace Xoana González, no estoy en esos niveles (...) yo no llego a eso, pero me escriben para que haga eso”, comentó la actual pareja de Jaen Paul Santa María.

Luego continuó con: “hay muchos seguidores que se mueren por ver a su artista favorito con nada de ropa (...) son súper cuidados (...) yo estoy animando a Jean Paul a que también tenga su Onlyfans”.

JEAN PAUL APOYA A ROMINA TRAS ABRIR SU ONLYFANS

Luego que Romina anunciara la apertura de su Onlyfans, su pareja, Jean Paul Santamaría, le dejó un mensaje de apoyo y aseguró que ella debe de estar en “todas las redes y plataformas del mundo”.

“¡Hace rato era! La mujer más hermosa de la galaxia tiene que estar en todas las redes y plataformas del mundo. Es más, no sé que esperan las grandes potencias del mundo que no te hacen un monumento. ¡Maravilla del mundo! Te amo”, escribió el cantante.

