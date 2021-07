A través de sus redes sociales, Xoana González le respondió a su expareja Rodrigo Valle, debido a que él dio a entender en en el programa de Magaly Medina que la argentina aceptaría sin dudar una propuesta de prostitución: “por la plata baila el mono”.

En un momento de la entrevista, Magaly Medina le consultó al modelo argentino si había una delgada línea entre la prostitución y subir fotos a OnlyFans, por lo que la expareja de Xoana respondió lo sigueinte: “esa línea se puede cruzar en cualquier momento, solo falta la propuesta (...) yo sé que sí hay una propuesta, puede que ella acepte. Por la plata baila el mono”.

“LA GENTE PAGA POR VER, NO POR PARTICIPAR”

Xoana aseguró que su matrimonio es monógamos y que solo vende sus videos íntimos y que las ganancias se dividen 50 y 50 entre su esposo.

“A mí me llegan propuestas para prostituirme desde los 15 años en adelante y yo jamás he aceptado. Me he ‘comido’ a cada feo gratis porque me han gustado. Nunca he tenido la necesidad”, comentó Xoana González a través de un video publicado en sus redes sociales.

Luego continuó con: “yo no puedo, sería una tóxica (...) no es una opción que yo me imagino. Propuestas hay de toda la vida y siempre, nosotros declaramos que somos un matrimonio monógamos, cerrado. Solo vendemos nuestros videos íntimos (...) la gente paga por ver, no por participar”.

