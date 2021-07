La conductora de televisión Magaly Medina comentó, en su programa ‘Magaly TV: La Firme’, sobre el ‘Ingeniero bailarín’, quien afirmó haber sido víctima de un desplante por parte de Melody. Sin embargo, la misma cantante española salió a desmentirlo con pruebas.

“Él dijo que nunca más iba a bailar la canción ‘No sé’ porque también la acusó de no querer tomarse fotos y Melody posteó las fotos donde sí se ha tomado con él. Qué le pasa a este chiquito, un hombre que vino de provincia, simpático, a la gente le gustó, pero ahora resulta que se ha desubicado bastante”, dijo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ dijo que las disculpas que dio el popular personaje no fueron sinceras y que va cometiendo errores cada vez que sale a dar un pronunciamiento sobre el tema.

“Cuando uno quiere pedir perdón por alguna cosa, retractarse de alguna información que fue chocante, que no estuvo bien, pues lo hace y lo dice. Mejor no lo pidan, no hagas ese ridículo, quédate en tu casa y ya, eso está mejor”, afirmó.

“Dice que no necesita el escándalo para sobrevivir. Bueno, tendría que aprenderse otra canción, porque lo único que ha hecho en todos los programas no es hacer sketch cómico, porque no tiene esa facilidad, lo que ha hecho es bailar una canción conocida que se volvió un viral, nada más. Pasa esa moda y se va a aprender otra canción, hay gente que tiene espacios limitados para aparecer, tienen sus cinco minutos de fama”, agregó.

Magaly Medina recalcó que el personaje tiene la profesión de ingeniero y puede desempeñarse ejerciendo su carrera.

