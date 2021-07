La conductora de televisión Magaly Medina criticó duramente a la modelo Aída Martínez por llevar a su bebé a un establecimiento cerrado donde habían varias personas bebiendo alcohol, escuchando música a alto volumen y no tenían mascarillas para evitar un posible contagio por COVID-19.

“No es lo usual que uno vaya a trasnochar, de juerga, donde hay gente extraña que no es tu familia, hay un montón de gente diferente en un ambiente pequeño, cargado, contaminado. Todo el mundo está tomando, inclusive ella misma. Entonces, mejor es que dejes a tu hijo en un lugar mucho más sano, más tranquilo, es una bebé, ni siquiera tiene 18 años, por Dios, para que la lleves y arrastres a tus juergas”, dijo en su programa ‘Magaly TV: La Firme’.

La popular ‘Urraca’ dijo que es lógico que la influencer quiera divertirse porque es joven y estaba “acostumbrada a irse de parranda”, pero que debería dejar a su hija de cuatro meses en un lugar más seguro.

“Si tienes una niña, pues, ves la mejor manera de dejarle un ambiente tranquilo y sano donde no esté tan contaminada y luego vas y te diviertes. Nadie te va a decir nada si vas a salir sola a divertirte, tiene todo el derecho del mundo, de hacerlo ella y su pareja, pero sí le han caído un montón de comentarios”, cuestionó.

“Entonces, no la lleves, no la expongas a eso. Si estoy en una barra de un local así y miro a una madre que ha venido con una bebé mientras está tomando, la verdad es que sí la miraría mal porque hay lugar y espacio para todo. Si quieres diversión, hazlo sola, tú eres la adulta”, agregó.

Magaly Medina también preguntó que a la próxima a dónde podría llevar Aída Martínez a su bebé mientras la modelo se divierte.

¿Qué dijo Aída Martínez?

Lejos de reconocer su irresponsabilidad, Aída Martínez salió a afirmar que ella hace lo que le da la gana y que cría a su manera a su bebé, no tomando en cuenta ninguna crítica que recibió en redes sociales.

“Realmente me cuesta entender a esta sociedad que está de cabeza y es doble moral porque siempre critican a las mamás del hecho de que dejen a sus bebés en su casa con la nana y que no los lleven con ellas. Dicen: para qué traes un hijo al mundo si no vas a cargar con él para todos lados”, inició la modelo.

“Y una que carga a todos lados con su hija, en mi caso porque yo me la llevo hasta en el baño, dicen: cómo la vas a llevar a esos lugares, pobre bebé, esos ambientes son de adultos. A mí no me jodan, mamitas, por favor. Yo hago lo que me da la gana y punto, crío a mi manera y punto porque no les parece una cosa ni la otra, no entiendo. Decídanse, pues, señoras, por favor, igual, bloqueadas están todas”, finalizó.

