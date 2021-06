El pasado 16 de junio, Alexandra Méndez, mejor conocida como ‘La Chama’, dio más detalles del encuentro que tuvo con Paolo Guerrero hace tres años.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, la modelo dio a conocer que Guerrero le habría mentido, pues le señaló que estaba soltero, pero a los días supo que se fue de viaje con su pareja Alondra García Miró.

Ante los hechos, ni Guerrero, ni García Miró comentaron nada sobre las frases de la venezolana.

Por su lado, la modelo peruana compartió unas fotos con un misterioso mensaje en sus redes sociales, las primeras tras lo dicho por Méndez.

“Que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida. Que siempre brilles más que el sol. Que nunca se apague esa sonrisa. Que seas muy feliz hoy y siempre”, afirmó la también empresaria en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que hace una semana, Petronila González ‘Doña Peta’ dio a conocer que Guerrero y su pareja podrían dar sorpresas de boda pronto.

Alexandra Méndez ‘La Chama’ reveló detalles de la vez que besó a Paolo Guerrero

Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, conversó con la conductora de espectáculos, Magaly Medina, y reveló detalles de la vez que besó al futbolista Paolo Guerrero.

“Te cuento que fue parecido al caso que me pasó con la esposa de Christian Cueva. Él (Paolo Guerrero) me dijo que estaba separado y nos vimos un 24 de diciembre. Ahí chapamos, todo bien y quedamos hablando”, contó la modelo.

‘La Chama’ reveló que Guerrero le escribía cuando el deportista estaba con la modelo Alondra García Miró y prefirió mantener su distancia.

“Yo me fui al norte a pasar Año Nuevo y él se fue a Cuba, pero él me dijo que ya no estaba con Alondra (García Miró) y luego en Cuba salen unos videos de Alondra con la familia entera de él. Entonces, yo le dije ‘sabes qué no me molestes porque estás con novia y tal’”, señaló.

“Él siguió escribiéndome y de casualidad fui a la panadería San Antonio y estaba la señora Peta con Alondra cenando... Le tomé una foto a la señora Peta con Alondra comiendo y le pasé la foto a él, le dije que no me moleste, ‘ahora mismo voy y les digo que tú me estás diciendo esto’ (que ya no estaba con Alondra) y listo, desde ahí no hablamos más”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

“No lo esperaba” es la nueva propuesta musical de Ezio Oliva que fue grabada entre Miami y Medellín