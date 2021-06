Luego de que Milett Figueroa fuera eliminada de ‘El Artista del Año’ el último sábado, la conductora Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para criticar el desenvolvimiento de la modelo en el canto.

“A ella no la debieron ni siquiera convocar, pero bueno allá Gise que es buena gente y la convocó, pero los gallos del último sábado porque el programa fue en vivo, porque cuando más o menos canta es cuando es con ayudita y el programa es grabado”, reveló la popular ‘Urraca’.

“Qué mediocre su participación, de verdad mediocre, desafinada, desorejada y ella dice que toma clases de canto desde el año 2014″, agregó la figura de ATV.

Asimismo, la polémica conductora de televisión recordó la vez en que Milett Figueroa cantó en un certamen de belleza internacional.

“Ahí cantaba pésimo, cualquier cosa, estropeaba la canción, pero ella se sentía como si fuera Beyoncé o alguna cantante extraordinaria. No tiene la voz, no tiene el talento y no tiene la técnica tampoco. Entonces por más que ha pasado años de años estudiando canto, no la hace”, comentó Magaly Medina.

“Milett tiene que dedicarse a otra cosa, después de queja y dice ‘la gente no mira mis talentos, solo miran mi cuerpo’. Bueno, qué quieres, no hay nada que mirar ahí”, finalizó la comunicadora.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Diego Val sobre si ha besado a Milett Figueroa alguna vez: “Hemos tenido momentos especiales”