Este sábado 12 de junio se realizó la semifinal del programa “El artista del año” y Milett Figueroa fue la tercera artista en pisar el set para presentar su número musical, donde tuvo claros errores y hasta soltó un gallo.

La canción que interpretó la actriz fue “Mala fama” de Danna Paola, un tema que no le favoreció “para nada” a Milett, según los miembros del exigente jurado.

“La canción se te complicó en muchos momentos, desafinaste y siento que hoy no tuviste una buena presentación”, señaló Aldo Miyashiro.

“Pienso que ha sido una presentación un poco floja. Creo que has estado en mejores momentos y hoy solo debemos fijarnos en la presentación que hiciste esta noche, pero no me has transmitido nada y ese agudo en falsete no fue un apoyo”, fue la crítica de Denisse Dibós.

La conductora Gisela Valcárcel no se quedó atrás y también notó la desafinación de Milett Figueroa. “Noté que el micrófono no estaba afinado”, comentó.

