Tras su abrupta salida del programa de Gisela Valcárcel, el exanimador de ‘El Artista del Año’, Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, se pronunció por primera vez ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Pido disculpas a Gisela y a todos los televidentes del programa”, comentó el coanimador en un primer momento al ser consultado sobre el tema por la reportera del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No puedo declarar nada, yo tengo todavía un contrato y no puedo declarar absolutamente nada”, agregó Aldo Díaz evitando dar declaraciones sobre lo sucedido. Sin embargo, terminó pidiendo disculpas a la rubia conductora y a sus televidentes por los audios donde se le escucha decir que “ayudó a amasar la fortuna” de Gisela Valcárcel.

“Ese es un lamentable desliz mío, yo ya le pedí mil disculpas a Gisela y más bien quiero aprovechar para disculparme con todos los televidentes del programa que ven sábado a sábado y volver a hacer pública las disculpas a Gisela”, sostuvo el popular ‘Apoteósico’.

Además, agregó que mantiene un contrato vigente con la productora de Gisela Valcárcel y no descarta que puedan volver a trabajar juntos.

“Yo la quiero muchísimo, tengo 13 años con ella juntos y fue un desliz lamentable de mi parte, es todo lo que puedo decir”, finalizó el coanimador.

Como se sabe, luego de que ‘Apoteósico’ fuera separado del programa de espectáculos, Jaime ‘Choca’ Mandros llegó en su reemplazo para acompañar a la popular ‘Señito’.

Magaly Medina contó cómo ‘Apoteósico’ se enteró de su salida

Magaly Medina no pudo evitar referirse a Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, y su salida de “El Artista del Año”, pues el animador no apareció en la edición del reality del último sábado luego que se revelaran unos chats en los que calificó de “desleal” a Gisela Valcárcel.

La popular ‘Urraca’ utilizó unos minutos de su programa de la noche del lunes para referirse al caso. Consideró que el coanimador de la ‘Señito’ actuó mal y esto no le gustó a la madre de Ethel Pozo, a quien no le tembló la mano para retirarlo del programa y colocar en su reemplazo a Jaime ‘Choca’ Mandros’.

“Este sábado, resulta que ‘Apoteósico’ ya no fue de la partida de ‘El Artista del Año’, todo por bocón y por hablar mal de su jefa y patrona, pues a la ‘Señito’ no le gustó en absoluto que dijera que gracias a él, ella habría amasado su fortuna, así que lo sacó en one, en una, sin asco, sin pedir permiso a nadie... Bueno, es que ella es la dueña de la productora”, aseguró la periodista.

