Luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió unos chats en que Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, calificó de desleal a Gisela Valcárcel, la presentadora se refirió al respecto en la reciente edición de “El artista del año” y presentó a Jaime ‘Choca’ Mandros como su nuevo animador.

“¡Cual esposo me enteré en la televisión! Yo siempre dije que la televisión era mi mundo y que acá había conocido la fidelidad. No sé si todos saben lo que me dijo Aldo, el tristemente conocido como ‘Apoteósico’. Dejen de reírse ahí atrás, esto en serio me ha dolido”, comentó Gisela antes de presentar a su nuevo animador.

“Porque si Aldo (‘Apoteósico’) no está, yo sí tengo amigos en la televisión y ayer con carita de Garfield le dije ‘acompáñame pues’ y en él (por ‘Choca’ Mandros) está reposada mi confianza. Con ustedes, mi amigo maravilloso Jaime Mandros”, agregó con salto de alegría.

‘Choca’ Mandros se mostró muy entusiasmado de pisar la pista de “El artista del año” y recalcó que será “leal” a Gisela Valcárcel.

Magaly Medina sorprendió a sus espectadores al exponer unas conversaciones muy reveladoras de Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, donde se refiere de una manera muy despectiva a la conductora Gisela Valcárcel.

VIDEO RECOMENDADO

La reacción de Gisela Valcárcel tras peculiar comentario de Aldo Díaz ‘Apoteósico’

La reacción de Gisela Valcárcel tras peculiar comentario de Aldo Díaz (Video: América Tv) - Diario Correo