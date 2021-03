Hace unos días, Ivana Yturbe celebró su primer mes de matrimonio con el futbolista Beto da Silva. Como se recuerda, la pareja se casó por el civil el pasado el 17 de febrero último en Trujillo.

En sus historias de Instagram, Ivana Yturbe publicó la imagen de bello ramo de rosas rojas que recibió de parte del jugador de Carlos Mannucci, acompañado de una tarjeta en la que se lee: “ Te amo, primer mes de toda la vida” . Además, también un video de su matrimonio.

Mario Irivarren visitó por primera vez América Hoy para hablar sobre la amistad y el amor. Durante la conversación, la producción del programa mostró imágenes de Ivana Yturbe y Beto Da Silva y los conductores le preguntaron sobre su opinión con respecto al matrimonio de la exchica reality.

“Yo no tengo ningún problema, yo desde acá mis mejores deseos, me alegra mucho verla bien , creo que todo el mundo merece ser feliz, sobre todo ella. Ahora yo sí tengo una política que es, por un tema de respeto, no hablar de una relación pasada”, afirmó.

