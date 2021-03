La cantante Flor de Huaraz fue a Chocas, Carabayllo, junto con un equipo de Magaly TV: La firme, para buscar a su expareja el gringo Karl en su granja de codornices para exigirle que le devuelva el auto que le prestó cuando mantenían un vinculo amoroso.

Al llegar a la granja, Flor de Huaraz encontró su vehículo en mal estado, lleno de basura y sin el motor, por ese motivo, la cantante no dudó en reclamar.

“¡Eres un conchudo! ¡Eres un infeliz! ¡Eres un miserable! Vienes a venir a decirme ‘ven, recoge tu carro’”, le gritó la cantante.

Luego continuó con: “no vale nada este carro, qué cosa me voy a llevar. Así me paga, dándome toda esta chatarra”, señaló Flor de Huaraz.

“ESTA ACTUACIÓN NO ME PARECE BIEN”

El gringo Karl lamentó todo lo ocurrido y que Flor se comporte de esa manera, incluso de recordarle su pasado en prisión.

“Esta actuación que está haciendo no me parece nada bien, me está haciendo quedar mal a mí (...) cualquier cosa lo puedes ver con mi abogado”.

CORREO - Flor de Huaraz llora al ver destruido auto que le prestó al gringo Karl: “eres un miserable”

EL GRINGO KARL PRESENTA A SU NUEVA NOVIA

Carl Enslin, más conocido como el ‘Gringo Karl’, reapareció en la televisión para contar acerca de la nueva vida que lleva, su nueva pareja y sus planes de convertirse en padre muy pronto.

“Antes de la cuarentena tenía un taller de planchado de pintura de autos y bueno, llegó la primera cuarentena y ya no se podía. Tenía los codornices como oro y ellos me salvaron. Salí a vender huevitos con mi carrito y sobrevivimos con los huevitos de codorniz. De ahí, ya decidimos hacerlo de tiempo completo”, contó el peculiar personaje.

¿QUIÉN ES FLOR DE HUARAZ?

La artista Katty Portella, más conocida como la Flor de Huaraz, conoció al gringo Karl en 2008, mientras se encontraba realizando un show. Luego, en 2010, contrajo matrimonio con el sudafricano en Huaral.

Flor de Huaraz forjó su éxito en sus temas Carnavales picantes, Gringo Chikchisiki, entre otros.





VIDEO RECOMENDADO