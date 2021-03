Espectáculos







Mario Irivarren habla sobre el matrimonio de Ivana Yturbe: “Ella siempre quiso casarse y ser madre joven” (VIDEO) Mario Irivarren refirió que él se siente muy joven para dar ese paso. “Yo estoy joven, no pienso en eso, tengo 30 años y no siento que se me esté pasando el tren, me siento chibolazo”, subrayó el ahora novio de Vania Bludau