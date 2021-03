La madre de Aleska Zambrano reveló que la expareja del chico reality, Macarena Vélez, se metió en la relación de su hija y Said Palao, a pesar que sabía que ambos estaban esperando una bebé. Como se sabe, el padre de la hija de Aleska, ahora tiene una relación con Alejandra Baigorria.

“Por supuesto que sabía que (Said Palao) iba ser papa. No le importó, por eso te digo... él como hombre se espera, pero creo que una persona decente, una señorita .... no lo habría aceptado”, dijo al programa de Magaly Medina la señora Mary Molet de Mola, madre de Aleska Zambrano.

Como se sabe, Aleska Zambrano y Said Palao son padres de una menor de 5 años. La ahora exsuegra de Said Palao contó que Said le fue infiel cuando Aleska tenía 8 meses de embarazo cuando le ampayaron con Macarena Vélez. “Fue un desgarro total familiar“ , indicó la progenitora de la expareja de Said Palao.

En tanto, esta semana en el programa “Amor y Fuego” de Willax Tv, la conductora Gigi Mitre le preguntó a Aleska Zambrano si en el pasado Macarena Vélez se habría metido en la relación que tuvo ella con Said Palao.

“Nunca tuve una relación con ella, mi hija tampoco se acuerda de ella , ni nada. Demás hablar de esa persona. No, no sé... Ya se borró de nuestra memoria. Eso es un tema que ya no viene al caso”, dijo.

“Ella te la hizo a ti y luego la Baigorria se la hizo a ella. Con razón te cae muy bien la Baigorria”, comentó Rodrigo González.

“No pasa tiempo con su hija como antes”

Aleska Zambrano indicó que no le molesta que las novias de Said Palao conozcan a su pequeña, pero que sí le incomoda que no respeten el tiempo que él debe estar con la niña .

Contó que su hija de 5 años le comentó que las últimas veces que estuvo con su padre, permaneció poco tiempo con ella, es más no pudo estar solo con él, ya que siempre llegaba Alejandra Baigorria, desde la mañana el día que le tocaba estar juntos.

