La expareja y madre de la hija de Said Palao, Aleska Zambrano, reveló que a través de su abogado viene interponiendo una denuncia contra la actual pareja de Alejandra Baigorria, a fin de que le suba la pensión a su hija.

En el programa “Amor y Fuego” de Willax Tv, Aleska Zambrano, dijo que lamentablemente hace años ella desconocía el tema y en 2018 en una conciliación acordó que él pague el colegio y el seguro de la niña. “Prácticamente, mi familia aporta todo los demás, entonces lo acostumbré”, indicó la ex de Said Palao.

Indicó que cuando le planteó incrementar la pensión, él le dijo que no podía por la pandemia del coronavirus. “Me indicó que le parecía una falta de respeto que yo le pida porque no le estaban pagando por el tema de la pandemia. De ahí me dijo que no podía porque no tenía plata, pero en diciembre se fue a Miami casi un mes . Entonces a su regreso le dije que no puede ser que no tengas plata para aportar más y te estás yendo a EE.UU.”, indicó.

Aleska Zambrano dijo que ella siempre ha querido conciliar, pero el abogado de Said Palao le dijo que él “no va a dar ni un sol más”, por lo que ya ha iniciado la demanda.

“No pasa mucho tiempo con su hija”

De otro lado, la madre de la hija de Said Palao indicó que no le molesta que las novias de Said conozcan a su pequeña, pero que sí le incomoda que no respeten el tiempo que él debe estar con la niña .

Ello al tiempo de precisar que la niña le comentó que las últimas veces que estuvo con su padre, permaneció poco tiempo con ella, es más no pudo estar solo con él, ya que siempre llegaba Alejandra Baigorria, desde la mañana en el día que era para ellos. “Tiene menos tiempo”, indicó.

“Él se cree Christian Meier”

“Él muchas veces la llama (a la niña) diciendo que va a venir a verla y la ha dejado plantada, y así muchas cosas, yo tengo que pedirle que la llame, que la visite. Ella tiene 5 años y se da cuenta de la cosas. Yo ya le dije, pero me habló super mal, yo he aguantado mucho. Él (Said Palao) se cree el Christian Meier... ya no me voy a quedar callada”, sostuvo.

